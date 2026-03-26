El jueves seguirá con tiempo estable y desmejoraría el viernes a la noche

La temperatura máxima alcanzará los 26 grados y el cielo permanecerá mayormente despejado. La inestabilidad volvería hacia el fin de semana pero no prevén lluvias intensas por el momento.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con buenas condiciones climáticas en la provincia. En cuanto a las temperaturas, se anuncia que las mañanas seguirán siendo frescas, con mínimas que rondarán los 16 grados.

En tanto, las inestabilidades llegarían hacia la noche del viernes. Aclaran que no se esperan fenómenos intensos.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. Allí se prevé cielo parcialmente nublado para este jueves.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo ligeramente nublado.