Violento asalto a una comerciante en Paraná: le robaron 8 millones de pesos

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Una comerciante de 60 años fue víctima de un violento robo en su domicilio ubicado en la intersección de las calles Almirante Brown y Facundo Quiroga, en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió el viernes pasado cuando dos sujetos que portaban cascos de motocicleta sorprendieron a la mujer dentro de la propiedad. Los atacantes procedieron a trasladar a la víctima por la fuerza hacia el sector del baño, donde, tras un forcejeo, le introdujeron la cabeza en el inodoro bajo constantes amenazas con el fin de obtener la ubicación de sus ahorros.

Tras el ataque, los autores del hecho lograron acceder a un botín de 8 millones de pesos que se encontraban resguardados en la vivienda. La precisión con la que actuaron los involucrados orienta la investigación hacia la hipótesis de que contaban con información previa o realizaron tareas de inteligencia, dado que se dirigieron directamente al lugar donde estaba el efectivo sin mayores obstáculos. Esta modalidad sugiere una planificación anticipada del golpe, centrada específicamente en el dinero que la víctima poseía en su hogar.

Efectivos policiales de diversas divisiones iniciaron un operativo en la zona y se encuentran abocados al relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar la ruta de escape de los responsables. Por su parte, familiares de la damnificada confirmaron que la mujer recibió asistencia médica tras el suceso y que, a pesar del traumático episodio, se encuentra fuera de peligro físico. La causa permanece bajo investigación judicial para dar con el paradero de los autores del millonario robo.(Con información de Elonce)