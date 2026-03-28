Quieren conformar la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga en General Ramírez

Ya se realizó una reunión y este sábado es el segundo encuentro pre-constitutivo. Solo restan definir cuestiones legales para reflotar la Asociación que ya existía en esa ciudad del departamento Diamante. Cómo convivirá con la Colectividad Alemana. Los detalles en esta nota.

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Muchos años atrás, en General Ramírez, departamento Diamante, exisitía una Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga. Sin embargo, por diferentes motivos, la misma se disolvió pero es inminente que pronto se constituya nuevamente.

La idea surgió a medidados del 2025 y desde ese momento un grupo de personas comenzó a trabajar en diferentes aspectos, los cuales recientemente se tradujeron en hechos concretos: desde reunir más de la cantidad de firmas necesarias para conformar la Comisión hasta reunirse para compartir información sobre cuáles serán los objetivos de la Asociación.

Un dato no menor es que el primer encuentro se llevó adelante en el Salón de la Colectividad Alemana, es decir, que ambas entidades coexistirán y si bien tienen algunos objetivos comunes, las actividades que organicen no van a ser las mismas y en caso se serlas, trabajarán en conjunto.

Reunión pre-constitutiva

La segunda reunión pre-constitutiva está prevista para este sábado 28 de marzo a las 16, en la Biblioteca Popular de General Ramírez. Si bien todavía restan algunos pasos para la conformación definitva, todo avanza a buen ritmo.

Según expresaron algunos de sus integrantes a Informe Litoral, la idea es abrir las puertas para todos, no es necesario que sean descendientes de alemanes del Volga o que hablen el dialecto. La pueden integrar personas de todas las edades pero la prioridad es acercar a los jóvenes y ofrecer propuestas culturales como pueden ser cursos, entre ellos de idioma, o encontrar la forma de vincularse con Alemania.

Uno de los temores que existe entre los descendientes, es la progresiva pérdida de las costumbres, sobre todo el dialecto alemán, que se habla cada vez menos y ello se acrecienta más aún entre personas jóvenes, por ello es necesario crear organizaciones que intententen resguardar la cultura. (Informe Litoral)

Del archivo: En Valle María Frigerio valoró la contribución de los Alemanes del Volga al progreso de Entre Ríos