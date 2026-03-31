Paraná: intendentes argentinos reclamaron una distribución equitativa de los recursos de Nación

Los intendentes de diversas provincias y signos políticos se reunieron en la Sala Mayo para analizar la realidad de los municipios argentinos, que atraviesan una “situación de extrema gravedad” producto de la merma sostenida de ingresos y del aumento de demandas sociales.

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La capital entrerriana fue sede del II encuentro del COFEIN, donde jefes comunales de todo el país expresaron su preocupación por la caída de recursos y su impacto en la gestión de los gobiernos locales. El conclave encabezado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, concluyó con una declaración conjunta que advierte sobre un escenario complejo, ya que “los municipios sostenemos lo que la Nación abandona”.

La anfitriona, Rosario Romero, destacó el carácter plural del foro: «Conformamos un espacio que no hace diferencias político-partidarias. Establecemos nuestras críticas, pero también establecemos propuestas». En ese marco, la intendenta de la capital entrerriana defendió la eficiencia de las administraciones municipales frente a los cuestionamientos del gobierno nacional: «Los municipios argentinos no administran mal sus recursos, no dilapidan, no se endeudan, tenemos presupuestos equilibrados. No gastamos más de lo que nos ingresa, pero tampoco estamos dispuestos a seguir resignando mansamente que se nos retraiga recursos hablando de que no administramos bien».

Por otro lado, aclaró que uno de los puntos centrales del debate fue la distorsión en la percepción de la carga impositiva y señaló que la presión fiscal que sufren los ciudadanos «no es ni de las provincias ni de los municipios, sino que tiene otro origen nacional».

El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, afirmó: “Participamos de este consejo porque entendemos que la unión de los intendentes es fundamental ante este escenario. En el caso de la provincia de Buenos Aires, estamos ante uno de los distritos más discriminados de la Argentina”. En ese marco, el intendente platense detalló que el recorte afecta áreas sensibles que los municipios deben absorber: “Han ido desfinanciando fondos vinculados a la seguridad, la educación, la salud y el fortalecimiento municipal. Como bien decimos en este encuentro, los municipios estamos sosteniendo lo que la Nación abandona”.

Además, fue contundente respecto a la avanzada del Ejecutivo Nacional sobre las facultades de los municipios: “Advertimos que el Gobierno Nacional no solo disminuye los aportes, sino que además pretende interferir en nuestras potestades tributarias y en el cobro de las tasas. Esto representa una actitud de un salvajismo contra los municipios que no tiene antecedentes en la democracia argentina”.

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Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, hizo hincapié en el «déficit social» que genera el ajuste nacional, obligando a los municipios a cubrir baches en salud y asistencia social.

«La plata no alcanza. Hay un Estado de confrontación y un nivel de deshumanización que surge a partir de decisiones de desfinanciar todos los sistemas públicos de salud y retirar recursos. Esa demanda es cubierta en primera instancia por los gobiernos locales», señaló.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, aportó datos sobre la disparidad entre lo que las ciudades aportan y lo que reciben: “Lo que nuestra ciudad genera en concepto de IVA, Ganancias e Impuestos a los Combustibles, solo retorna el siete por ciento”.

Los municipios en Argentina “nos estamos haciendo cargo de lo que Nación abandonó, que va desde los medicamentos oncológicos a la infraestructura vial», sentenció Javkin.

El documento: “Los Municipios sostenemos lo que la Nación abandona”

Los municipios argentinos atravesamos una asfixia financiera crítica.

Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación.

Mientras tanto, desde el gobierno nacional se busca imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes, cuando en realidad somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional.

Hoy los Municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+, y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA. Solo en 2025, el Gobierno Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior.

La situación fiscal también es desigual. La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos. Para luego criticar a los municipios por el cobro de tasas que solo representan el 3% del costo fiscal.

Por eso reclamamos abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado.

La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios.

En lo inmediato necesitamos una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. No es aceptable que los Gobiernos Subnacionales recibamos apenas el 10,4% de lo que pagan los ciudadanos, cuando hoy soportamos el 100% del mantenimiento de la infraestructura vial. Apoyamos la iniciativa de los gobernadores para elevar esa participación al 57%, y que sea coparticipable.

También deben reformularse los ATN. Ese fondo se integra con el 1% de los recursos coparticipables, el 2% del impuesto a las ganancias y el 1% de bienes personales, aportados por todos los argentinos. Su distribución no puede seguir siendo discrecional y debe incluir a los municipios, que son prestadores directos de servicios para la población.

Aun así, las provincias y los municipios sostienen sus cuentas, ajustan gastos no esenciales y priorizan lo indispensable Porque gobernar no es abandonar a la gente No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza.

Los datos son contundentes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones. Al mismo tiempo, cae la recaudación propia, la provincial, la nacional y la coparticipación.

En los primeros meses de 2026, la coparticipación federal cayó más de un 10% en términos reales. Es decir: bajan los ingresos mientras suben las necesidades.

En este contexto, el Estado nacional deja de cumplir funciones básicas: la atención del PAMI, los programas de salud y medicamentos, el mantenimiento de rutas nacionales, el transporte público, el financiamiento educativo y universitario, y las políticas destinadas a jubilados, personas con discapacidad y pacientes oncológicos.

Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones.

Quiénes participaron

El encuentro del COFEIN en la capital entrerriana contó con una amplia representación federal encabezada por la anfitriona, Rosario Romero (Paraná), junto a los intendentes Daniel Passerini (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario), Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Julio Alak (La Plata) de igual manera participaron de las deliberaciones los jefes comunales entrerrianos Adrián Fuertes (Villaguay), Julio Pintos (Liebig), Ariel Weiss (Colonia Avellaneda), Gino Mesquida (Piedras Blancas) e Isa Castañino (Victoria) sumándose a nivel nacional Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Armando Molina (La Rioja), Marcos Manuel Castro (Viedma) y Ariel Bernardo Sujarchuk (Escobar) además de las representaciones técnicas de Mauricio Nadalich (Jefe de Gabinete de Formosa) y Bruno Mariani (Subsecretario de Hacienda de Posadas) mientras que a través de la virtualidad se integraron los intendentes Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Emiliano Durand (Salta), Norma Fuentes (Santiago del Estero), Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Mariano Gaido (Neuquén) y Rodrigo Buteler (Cipolletti) permitiendo así un intercambio de alcance nacional sobre la situación de los gobiernos locales. Además, participó la presidenta de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Basualdo.

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