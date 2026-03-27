Paraná: Avanzan las obras de reparación en un importante socavón

El municipio trabaja a 12 metros de profundidad para rehabilitar los desagües y asegurar las viviendas de la zona.

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Las intensas lluvias de febrero profundizaron una falla histórica en una cámara de desagüe, lo que provocó una erosión del terreno y la formación de un socavón de grandes dimensiones. Ante esta situación, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que se iniciaron tareas preventivas y trabajos de alta complejidad técnica debido a la profundidad de 12 metros en la que se encuentran las cañerías obstruidas.

Tras las precipitaciones del último fin de semana, las labores se retomaron este miércoles con el objetivo de contener la inestabilidad del suelo frente a una vivienda lindera. Debido a la detección de desmoronamientos cercanos a la propiedad, las autoridades evaluaron la evacuación temporal de una familia por estrictas razones de seguridad, mientras se estabiliza el sector para evitar anegamientos en el barrio.

El plan de obra contempla la instalación de desagües premoldeados de gran porte para garantizar el correcto escurrimiento del agua. Según las estimaciones oficiales, los trabajos de infraestructura demandarán un plazo de al menos 90 días para quedar concluidos y asegurar la estabilidad definitiva del terreno.(Informe Litoral)

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