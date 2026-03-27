Habilitarán un nuevo tramo de la Autovía 18 en Entre Ríos

La apertura se realizará este lunes 30 de marzo y comprenderá 29 kilómetros de traza entre el arroyo Tigrecito y la Ruta Provincial 6.

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Vialidad Nacional confirmó que, a partir de las 10:00 de la mañana del próximo lunes 30 de marzo, quedará habilitado al tránsito un nuevo segmento de la Ruta Nacional 18. Esta apertura representa un avance estratégico en la transformación del corredor en autovía, abarcando una extensión de 29 kilómetros que conectan el kilómetro 106, en cercanías al puente sobre el arroyo Tigrecito, con el kilómetro 135, en su intersección con la Ruta Provincial 6.

Desde el organismo nacional destacaron que la puesta en funcionamiento de este sector busca optimizar de manera directa la conectividad y la seguridad vial en uno de los ejes logísticos más relevantes de la provincia de Entre Ríos. Al separar los flujos de tránsito y modernizar la infraestructura, se espera una reducción en los tiempos de viaje y una mayor fluidez para el transporte de carga y vehículos particulares.

Ante la nueva configuración de la calzada, las autoridades solicitaron a los usuarios circular con extrema precaución y prestar especial atención a la cartelería y señalización dispuesta en la zona. Asimismo, remarcaron la importancia de respetar estrictamente los sentidos de circulación indicados para evitar siniestros y garantizar una transición segura hacia el nuevo esquema de la traza.