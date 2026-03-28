La Cámara de Diputados participó de una muestra itinerante sobre Malvinas

El presidente del cuerpo, Gustavo Hein, asistió al cierre del ciclo conmemorativo por el 2 de abril. Junto a otros legisladores, hizo entrega de una Declaración de Interés Legislativo. Durante el evento, Radio Diputados realizó una transmisión directa vía streaming.

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El Ciclo Malvinas Jornada de Memoria y Reflexión, organizado por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, que se desarrolló en Sala Mayo de Paraná, recibió la declaración de Interés por parte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El presidente del cuerpo, Gustavo Hein, participó en el cierre de la muestra y entregó la distinción emitida por el legislativo.

En ese contexto, Hein destacó la relevancia de la fecha: «Esta es una jornada de reflexión; Malvinas es una herida abierta, nuestro deber es acompañar a nuestros héroes y sostener la reivindicación de la soberanía sobre las islas». Los diputados Jorge Maier, Juan Manuel Rossi, Carolina Streitenberger y Liliana Salinas fueron parte de la comitiva oficial.

Por su parte, el presidente de la Federación de Veteranos de Entre Ríos y del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, Oscar Eguías, valoró la iniciativa. El dirigente sostuvo que estos eventos “permiten reflexionar sobre la cuestión Malvinas junto a las nuevas generaciones de entrerrianos”.

Del encuentro participaron los veteranos Silvio Acosta, Luis Ramírez y Félix Bravo. También dejaron su testimonio a través de Radio Diputados integrantes de la Subcomisión de Damas del Centro de Veteranos: Lady Ojeda (esposa de Carlos Vila) y Mirta Facciano (esposa de Gerardo Ferreira), ambos tripulantes fallecidos en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano.

El programa incluyó una muestra itinerante del Museo Malvinas, charlas informativas, stands institucionales y una muestra fotográfica. Asimismo, integrantes de la Escuela Superior de Oficiales “Salvador Maciá” brindaron una exposición para estudiantes interesados en conocer la institución.

Declaración de Interés

El Ciclo Malvinas consiste en una serie de homenajes a los veteranos y caídos en combate. La Cámara de Diputados otorgó el carácter de Interés Legislativo, según las iniciativas de los legisladores Jorge Maier, Susana Pérez y Roque Fleitas.

El texto establece que la Cámara declara de Interés las actividades conmemorativas en Paraná, conforme al siguiente cronograma:

A) Semana de Malvinas, a desarrollarse del 25 al 27 de marzo en Sala Mayo, de 9:00 a 19:00, con exposiciones y charlas audiovisuales;

B) Gala “Malvinas No Olvidar”, a realizarse el 31 de marzo a las 21:00 en el Teatro “3 de Febrero”;

C) Homenaje a los caídos en combate y veteranos fallecidos, a llevarse a cabo el 1º de abril a las 9:00 en el Panteón de Veteranos del Cementerio Municipal;

D) Marcha de las Antorchas y Vigilia, con concentración el 1 de abril a las 22:30 horas en la Catedral y acto central a las 23:00 horas en el Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas, ubicado en la Plaza de las Colectividades;

E) Acto de izado del Pabellón Nacional, a realizarse el 2 de abril a las 8:00 en la Plaza 1° de Mayo;

F) Maratón “Malvinas No Olvidar”, a desarrollarse el 2 de abril a las 14:00, desde el Túnel Subfluvial Paraná-Santa Fe hasta la Plaza de las Colectividades”.

Del archivo: Diputados acompaña las actividades por el Día del Veterano de Malvinas