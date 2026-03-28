Senadores trabajarán en comisión y están convocados a sesión ordinaria

La Cámara de Senadores de Entre Ríos programó reuniones de comisión para el miércoles. Asimismo, se concretó el llamado para la semana que viene a sesión ordinaria, en el marco del 147º Período Legislativo.

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El miércoles 1° de abril, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se llevará adelante una reunión de Comisión de Legislación General.

A partir de las 8:00 los temas a trabajar son los siguientes:

1- Expediente N° 28.598: Proyecto de Ley por el que se autoriza la aceptación de la donación de un inmueble efectuada por el Sr. Gervasoni Luis Alberto, destinado al funcionamiento exclusivo de una Casa de Medio Camino bajo la dependencia del Hospital “Dr. Luis Ellerman” de Rosario del Tala.

2- Expediente N° 14.746: Proyecto de Ley por el que se crean cuatro Juzgados de Familia y Penal de niños, niñas y adolescentes en las jurisdicciones Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay.

3- Expediente N° 27.859: Proyecto de Ley por el cual se modifica el art. 15 de la Ley Nº 3.289 del Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Entre Ríos y se establece régimen de licencias por adopción de los empleados públicos provinciales y organismos descentralizados.

Para las 9:30 se programó una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales.

Los proyectos en análisis son:

1- Expediente N° 15.535: Proyecto de Ley por el que se modifica el Artículo 1° de la Ley11.154.

2- Expediente N° 28.667: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia De Entre Ríos a donar el vehículo marca Ford, modelo eco sport 1.4 l tdci 4×2 xls – tipo rural 5 puertas, dominio hqt566, motor n° f6jc98987806, chasis N° 9BFZE12E798987806, a favor de la Municipalidad de General Campos, Departamento San Salvador.

3- Expediente N° 28.854: Proyecto de Ley por el que se establece los límites jurisdiccionales de la Comuna Líbaros, del Departamento Uruguay.

4- Expediente N° 26.884: Proyecto de Ley por el que se modifica el Artículo 6° de la Ley N°7.555 sobre las Juntas de Gobierno.

Sesión

La presidente del cuerpo, Alicia Aluani, convocó a los legisladores para el martes 31 de marzo, miércoles 1° y jueves 2 de abril, para las 18, 13 y 11 respectivamente.

La sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

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