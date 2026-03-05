Municipalidad de Aranguren realizó capacitación obligatoria en el marco de la Ley Micaela

Se llevó adelante en la Municipalidad de Aranguren una jornada de capacitación en el marco de la Ley Micaela, organizada por el Área Mujer, Diversidad y Género, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

Facebook Twitter WhatsApp

La formación se realizó en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 004/2020, mediante la cual el municipio adhirió a la Ley Nacional N° 27.499 – Ley Micaela y a la Ley Provincial N° 10.768, que establecen la capacitación obligatoria en perspectiva de género y prevención de las violencias contra las mujeres para todas las personas que integran la función pública.

La capacitación estuvo a cargo de Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas del Tráfico y la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. La actividad se desarrolló en dos instancias y contó con la participación de agentes municipales de distintas áreas y niveles jerárquicos.

Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados a la perspectiva de género, las distintas modalidades de violencia y las herramientas institucionales para la detección, prevención y acompañamiento de situaciones de violencia. Asimismo, se repasó el marco normativo vigente a nivel internacional, nacional y provincial, destacando la importancia de la capacitación permanente para quienes desempeñan funciones en el ámbito público.

La subsecretaria de Desarrollo Social,licenciada, Claudia Katsos, destacó la importancia de continuar fortaleciendo estas instancias de formación y reflexión dentro del ámbito municipal, señalando que la Ordenanza vigente establece la obligatoriedad de estas capacitaciones para todos los trabajadores y trabajadoras del municipio.

Por su parte, Calveyra subrayó que la Ley Micaela busca brindar herramientas para identificar situaciones de violencia, promover la escucha activa y generar respuestas institucionales adecuadas, remarcando además la importancia de trabajar en la búsqueda de una sociedad más equitativa, con igualdad de oportunidades y libre de violencias.

Desde el municipio se destacó además el trabajo sostenido del Área Mujer, Diversidad y Género, que lleva adelante acciones de prevención, acompañamiento y asesoramiento, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de políticas públicas orientadas a la equidad y al respeto de los derechos.

Del archivo: Lanzan el Registro de Establecimientos Industriales digital para Entre Ríos