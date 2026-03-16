Los combustibles aumentaron casi un 9% en marzo impulsados por el conflicto en Medio Oriente

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El precio de los combustibles en Argentina retomó una senda de aumentos marcados durante las primeras tres semanas de marzo, acumulando una suba del 8,67% debido a la inestabilidad geopolítica internacional. Tras varios meses de relativa calma, el escalamiento del conflicto en Medio Oriente llevó al barril de petróleo Brent por encima de los USD 100, lo que disparó los costos de producción y su consecuente traslado a los surtidores locales. De acuerdo con el relevamiento de la consultora EcoGo, el índice de precios promedio de los combustibles (que toma enero de 2025 como base 100) saltó de 136,3 puntos a fines de febrero a 148,2 puntos al 16 de marzo, reflejando el impacto directo del shock energético global.

En las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste se sintió con fuerza en las pizarras de las principales petroleras. En la última semana, YPF lideró las subas con un incremento del 8,3% en la nafta Súper, que pasó de $1.738 a $1.883 por litro. Por su parte, Shell aplicó un aumento del 6,6% en su gasoil premium (V-Power Diesel), alcanzando los $2.129, mientras que AXION registró ajustes cercanos al 5% en sus productos básicos. Esta dispersión de precios refleja no solo la presión del crudo internacional, sino también la incidencia de los ajustes impositivos y la actualización de los costos de biocombustibles que las empresas petroleras trasladan al consumidor final.

El impacto de este fenómeno trasciende el sector energético y se convierte en un factor crítico para la inflación de marzo. Según modelos de GMA Capital, cada incremento del 10% en los combustibles añade aproximadamente 0,37 puntos porcentuales adicionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los analistas advierten que, si la crisis en el Estrecho de Ormuz se prolonga, los efectos de «segunda ronda» sobre los fletes y el transporte de alimentos podrían alimentar nuevas subas en rubros sensibles. No obstante, algunas señales de alivio en el tránsito marítimo internacional podrían estabilizar el valor del crudo en el corto plazo, ofreciendo un respiro a una economía que ya proyecta una inflación mensual cercana al 2,8% (Con información de Infobae).