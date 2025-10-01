Javier Milei llegará el sábado a Paraná y no el viernes

La noticia se confirmó anoche. Se espera que el presidente recorra la zona del Parque Urquiza y no se descarta que encabece un acto. Es en el marco de la campaña electoral con vista a las elecciones del 26 de octubre.

Facebook Twitter WhatsApp

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará la capital entrerriana el sábado 4 de octubre en plan de campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre. En principio estaba previsto que el mandatario llegue el viernes a Paraná, pero por cuestiones de agenda se modificó el día.

Milei tiene previsto arribar a Paraná el sábado a las 19 y se espera que realice una caminata por el Parque Urquiza. No está descartado que la presencia del líder de La Libertad Avanza incluya además un acto con dirigentes y militantes de la alianza.

El presidente formó en la provincia una alianza electoral con el gobernador Rogelio Frigerio, que lidera el frente Juntos por Entre Ríos que componen centralmente el PRO y la UCR. Y llegará a Entre Ríos para respaldar los candidatos locales de ALLA.

Andrés Laumann encabeza la boleta para diputados y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida ocupan los dos puestos expectantes de ingresar al Senado con un triunfo libertario en Entre Ríos. El gobernador Frigerio colocó a la actual presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), en el segundo lugar para Diputados y a su ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), tercero en la lista.

Entre Ríos renovará el 26 de octubre cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y las tres del Senado, publicó Ahora.