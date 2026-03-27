Empleados de Comercio acordaron un nuevo aumento salarial y el pago de un bono extraordinario

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las principales cámaras del sector, formalizó este jueves un nuevo acuerdo paritario que se alinea con las proyecciones económicas del Gobierno nacional. El entendimiento establece un incremento salarial del 5% distribuido en tres etapas: un 2% inicial correspondiente a abril, seguido de un 1,5% en mayo y un último 1,5% para el mes de junio. Esta actualización alcanza a más de un millón de trabajadores de la actividad mercantil en todo el país.

Como parte del consenso alcanzado entre el sindicato que lidera Armando Cavalieri y las entidades empresarias CAC, CAME y UDECA, se incluyó el pago de un bono extraordinario de 120.000 pesos. Esta suma fija tiene como objetivo reforzar los ingresos frente a la evolución de los precios durante el primer semestre del año. Asimismo, las partes acordaron establecer un proceso de monitoreo continuo de las variables económicas para ajustar los haberes en caso de que la inflación supere los incrementos pactados originalmente.

Desde la conducción sindical destacaron que el acuerdo es el resultado de un diálogo responsable que busca preservar las fuentes de trabajo y la operatividad de las pymes en un contexto de incertidumbre. Debido a que las cifras del aumento sintonizan con la pauta oficial de incrementos mensuales inferiores al 2%, se prevé que la Secretaría de Trabajo proceda a la homologación del convenio sin mayores demoras. Este escenario de acuerdo contrasta con la situación de otros sectores gremiales que aún mantienen negociaciones abiertas bajo la presión de la pauta salarial impuesta por la Casa Rosada.