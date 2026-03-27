Argentina vs. Mauritania: hora, TV y posibles formaciones

El conjunto nacional enfrentará esta noche a Mauritania en La Bombonera con el objetivo de ajustar los últimos detalles para la defensa del título

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La Selección argentina se enfrentará este viernes con su par de Mauritania, en el primer amistoso de una doble fecha FIFA que será crucial para el equipo. En esta ventana, el conjunto nacional disputará sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como “La Bombonera”. El duelo contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe.

La organización de este partido tuvo varios idas y vueltas. Originalmente, la Argentina se iba a enfrentar con España en la Finalissima, el torneo que cruza a los campeones de América y Europa. Sin embargo, al estar proyectado en Qatar, el encuentro fue suspendido por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones para definir una nueva sede.

Tras esa cancelación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intentó organizar un amistoso con Guatemala para este 27 de marzo. Esa opción también se cayó porque los centroamericanos tenían un partido en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes distintos durante la misma ventana internacional.

Frente a este escenario, la AFA pudo acordar sobre la hora estos amistosos frente a Mauritania y Zambia, dos selecciones que actualmente se encuentran en los puestos 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente.

Estos compromisos no son menores, ya que serán los últimos dos partidos de la Selección argentina antes del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender el título compitiendo en el Grupo J frente a Argelia, Austria y Jordania.

De cara al encuentro de esta noche, el director técnico Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el armado del 11 titular. La primera pasa por el arco, ya que podría darle minutos a Gerónimo Rulli en lugar de Emiliano Martínez. En la defensa, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña pelean por el lateral izquierdo. Finalmente, en la línea de ataque, aún no está definido si el acompañante de Lionel Messi y Julián Álvarez será Nicolás González o Thiago Almada.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Amistoso internacional: Argentina – Mauritania

Argentina – Mauritania Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro: A confirmar

A confirmar Hora: 20:15

20:15 TV: Telefe

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Lamine Ba, Nouh Mohamed El Abd; Maata Magassa, Sidi Yacoub, Moctar El Hacen; Mamadou Sy, Idrissa Thiam, Sidi Bouna Amar. DT: Aritz López Garay.