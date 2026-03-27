El laboratorio del INTA Concepción del Uruguay ya tiene validez oficial del Senasa

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La Unidad de Investigación Avícola (UIA) del INTA Concepción del Uruguay ha dado un paso fundamental al integrarse formalmente a la Red Nacional de Laboratorios del Senasa (RedLab). Este hito técnico implica que, a partir de ahora, los análisis realizados en esta sede cuentan con validez oficial, garantizando estándares de calidad homogéneos bajo normativas nacionales e internacionales. En esta primera instancia, el laboratorio obtuvo la habilitación específica para la detección de Salmonella spp., un patógeno crítico para la industria, asegurando resultados confiables y con respaldo institucional directo para todo el sector productivo entrerriano.

El ingreso a esta red nacional es el fruto de más de un año y medio de trabajo sostenido en la adecuación de procesos y el fortalecimiento de las competencias técnicas del personal. Según explicaron los responsables del proyecto, este reconocimiento no solo valida técnicamente los resultados, sino que también agiliza la gestión de muestras y permite brindar respuestas rápidas a las demandas sanitarias actuales. Con la mirada puesta en el futuro, el equipo del INTA ya se encuentra trabajando en la validación de nuevos rubros, buscando ampliar su oferta de servicios y consolidar su rol como aliado estratégico en la excelencia sanitaria del entramado avícola del país.