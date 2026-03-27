Tres detenidos en Diamante tras una serie de operativos por causas judiciales

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En el marco de diversos operativos de prevención y seguridad desarrollados en la ciudad de Diamante, el personal de la Jefatura Departamental procedió a la detención de tres personas que contaban con pedidos de captura vigentes. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías, en respuesta a solicitudes efectuadas por la Fiscalía local, debido a conductas que infringen las leyes vigentes y que se encuentran bajo investigación en el ámbito judicial.

Tras la notificación de las órdenes de detención, las patrullas policiales iniciaron tareas de localización que permitieron dar con los sospechosos en un lapso de pocas horas. Los procedimientos se realizaron en domicilios distintos, donde resultaron aprehendidos dos hombres de 43 y 21 años, junto a una mujer de 42 años, todos residentes de la localidad. La intervención permitió poner de forma inmediata a los involucrados a disposición de los procesos legales que se instruyen en su contra.(Informe Litoral)