Concordia se prepara para el III Congreso Iberoamericano de Ciencias Aplicadas al Fútbol

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de interés un evento académico que reunirá a más de 400 personas y disertantes internacionales para abordar desde la psicología hasta el videoanálisis en el deporte.

Facebook Twitter WhatsApp

El Polideportivo de Concordia será la sede del III Congreso Iberoamericano de Ciencias Aplicadas al Fútbol, un evento que se llevará a cabo este 13 y 14 de agosto. La actividad, organizada por el Instituto Superior de Especialidades de la Educación Física (ISEEF) de esa ciudad, fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, a partir de una propuesta de la legisladora Carola Laner.

Según dijo a Radio Diputados Mario Legarreta, rector del ISEEF y organizador del encuentro, el congreso busca ofrecer una orientación académica y formativa a profesionales y estudiantes, con un enfoque que va más allá de la preparación física tradicional.

El objetivo principal es fortalecer la capacitación continua de profesionales vinculados al fútbol y al deporte en general, incluyendo entrenadores, profesores de Educación Física, psicólogos deportivos y árbitros. También se busca promover el intercambio de experiencias con referentes nacionales e internacionales en diversas áreas, como nutrición, tecnología deportiva, fútbol femenino e infantil, y el abordaje del deporte con personas con discapacidad.

Uno de los ejes centrales del encuentro es la «complejización» del deporte a través de la ciencia, un fenómeno que ha crecido significativamente en los últimos años. Legarreta explicó que este tipo de eventos muestran a los futuros docentes una salida laboral más amplia, como por ejemplo el videoanálisis. El director del ISEEF destacó que esta área no sólo se aplica al fútbol, sino que también tiene vinculación con otros deportes, y en el congreso estará a cargo de Nicolás Bernay, quien actualmente trabaja en el Club Guaraní de Paraguay y tiene experiencia en el handball.

El Congreso contará con la participación de destacados disertantes. Entre ellos se encuentra Javier Torrente, director técnico internacional, y el profesor Alfredo Cevey, preparador físico en el fútbol de élite. El director del ISEEF enfatizó que la presencia de profesionales de distintas áreas y el alcance iberoamericano del evento permiten ofrecer una orientación académica de calidad a los asistentes. Se espera una participación de más de 400 personas, presenciales y virtuales, provenientes de distintas provincias argentinas e instituciones deportivas de Iberoamérica.

Para los alumnos del ISEEF, que suman alrededor de 860, la asistencia al congreso es libre y gratuita. Durante los días del evento, las clases se suspenderán para que los estudiantes puedan participar plenamente en las actividades. Además, por resolución del Consejo General de Educación, a quienes realicen el congreso se les otorgará puntaje.