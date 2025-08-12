Senado: este miércoles se desarrollarán comisiones con invitados

A las 8:30 comenzará una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, en el recinto de la Cámara de Senadores. El tema es el Expediente N° 27.368, proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte.
Para este encuentro fueron invitados el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell, y el presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), Emilio Fouces.
A las 10, también en el recinto, tendrá lugar una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, con el Expediente N° 15.400, proyecto de ley por el que se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial. Como invitado estará el Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas.
Para las 11:30, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se programó la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Producción, para avanzar con el Expediente N° 27.038, proyecto de ley por el que se crea el marco legal, institucional y normativo que fomente la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías. Como invitados estarán representantes de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
