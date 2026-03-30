Avanzan las obras de recuperación y bacheo en la ruta provincial 26

El plan de mantenimiento vial impulsado por el Gobierno de Entre Ríos ya completó una primera etapa de bacheo y demarcación en el tramo que une Victoria con Gobernador Antelo.

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En el marco del plan de mantenimiento vial correspondiente al Grupo de Bacheo Nº 1, impulsado por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, se llevan adelante intensos trabajos de demarcación horizontal y recuperación de la calzada en diversos sectores estratégicos. Desde el ente vial provincial informaron que ya se ha ejecutado con éxito una primera etapa que abarcó 12 kilómetros desde la ciudad de Victoria, donde se realizaron tareas de bacheo superficial y profundo, incluyendo la reconstrucción de la curva en las cercanías al acceso a Gobernador Antelo.

Actualmente, las cuadrillas se encuentran ejecutando la demarcación horizontal a lo largo de los 34 kilómetros intervenidos para garantizar una mayor seguridad en el tránsito. En cuanto a las tareas que restan para completar el proyecto, se detalló que se trabajará en el bacheo con mezcla asfáltica en caliente en otros 26 kilómetros, además de la colocación de señalización vertical en toda la traza, la reparación de barandas metálicas y el sellado de fisuras. El esquema de trabajo también contempla finalizar la señalización horizontal en los cinco kilómetros finales que aún no han sido intervenidos.

Estas acciones forman parte de un programa integral de mejora de la red vial provincial, que busca optimizar la conectividad en distintos corredores fundamentales para la producción y el turismo. Entre las rutas incluidas en este plan de recuperación se encuentran la Ruta Provincial Nº 11 (desde la rotonda de Oro Verde hasta la Ruta Nacional Nº 12), el acceso a Tres Bocas, y las rutas provinciales Nº 16, Nº 20, Nº 45 y Nº 51, cubriendo trayectos vitales que conectan localidades como Larroque, Faustino Parera, Urdinarrain e Ibicuy.