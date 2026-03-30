Santa Fe: un alumno ingresó armado a una escuela y mató a un compañero de 13 años

El trágico episodio ocurrió este lunes en la Escuela N°40 de San Cristóbal, donde el agresor extrajo una escopeta de su mochila y disparó contra otros estudiantes.

Facebook Twitter WhatsApp

Un hecho estremecedor sacudió a la provincia de Santa Fe este lunes a primera hora, cuando un alumno de entre 15 y 16 años desató un ataque armado en el interior de la Escuela N°40 «Mariano Moreno», ubicada en el departamento de San Cristóbal. El violento suceso ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, en momentos en que los estudiantes se encontraban en el patio interno del establecimiento aguardando el inicio de la jornada escolar y el izamiento de la bandera.

Según confirmó el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, el agresor extrajo una escopeta de su mochila y comenzó a disparar de manera imprevista. Como consecuencia directa del ataque, un alumno de 13 años perdió la vida, mientras que otros dos compañeros resultaron heridos por perdigones y debieron ser trasladados de urgencia al hospital de la localidad para recibir atención médica.

La alerta fue dada inicialmente por el centro de monitoreo municipal, donde el personal de vigilancia advirtió una situación atípica al observar a una multitud de jóvenes saliendo desesperados del edificio escolar. Pese a la gravedad del hecho, las autoridades docentes manifestaron su asombro ante lo sucedido, señalando que el atacante era considerado un buen alumno sin antecedentes de mala conducta, lo que profundiza el misterio sobre los motivos del ataque. Tras el despliegue policial, el agresor fue interceptado y la justicia ya interviene en el caso para determinar el origen del arma y las circunstancias del fatal episodio.