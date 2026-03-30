El Gobierno nacional oficializó aumentos en las tarifas de gas que regirán desde abril

A través de una serie de resoluciones del Enargas, se definieron los nuevos cuadros tarifarios para todo el país, incluyendo a la Compañía Entrerriana de Gas, con un esquema de reducción de subsidios y actualización de costos de transporte.

Facebook Twitter WhatsApp

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó este lunes, mediante publicaciones en el Boletín Oficial, el nuevo esquema tarifario que impactará en las facturas de los usuarios a partir del 1° de abril de 2026. Esta medida se enmarca en el proceso de actualización del sector energético y la prórroga de la emergencia vigente desde 2023, buscando alinear los precios con los costos reales del servicio y reducir de forma progresiva el gasto en subsidios estatales.

En el caso específico de Entre Ríos, la Resolución 365/2026 aprobó los nuevos cuadros para la Compañía Entrerriana de Gas. La normativa establece que los valores reflejarán el Precio Anual Uniforme (PAU) y, para quienes corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Es importante destacar que, bajo este nuevo sistema, los beneficios se aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio del gas determinado por el Plan Gas.Ar.

Respecto a la estructura de costos, el aumento contempla principalmente la actualización de las tarifas de transporte. Según los anexos técnicos, el cargo para el transporte firme se estableció en $261,97 por metro cúbico diario, mientras que el transporte interrumpible se fijó en $8.732,60 por cada 1.000 metros cúbicos. Estos montos representan solo el componente de traslado del fluido y no incluyen impuestos, tasas locales, ni los márgenes de distribución que terminan de conformar el monto final de la factura.

El impacto en el bolsillo de los consumidores será directo desde el próximo mes. El nuevo esquema no solo implica una suba inmediata, sino que mantiene un mecanismo de revisión periódica, lo que significa que las tarifas continuarán ajustándose de manera regular según los índices del organismo regulador. La empresa prestataria tiene ahora la obligación de publicar estos cuadros de transición en medios de amplia circulación para garantizar que todos los usuarios tengan acceso a la información sobre los nuevos valores que deberán abonar.