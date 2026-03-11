Atilio Benedetti representa a Entre Ríos en la Región Centro

El dirigente radical y exdiputado nacional asumió en el lugar del fallecido Jorge Chemes. En sus redes sostuvo que representa para él un “honor” y se comprometió a «seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia y por una región cada vez más integrada, que haga oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”.

Desde que completó su mandato como diputado nacional, en diciembre de 2025, se viene especulando con la posibilidad de que Atilio Benedetti se sume al gobierno de Rogelio Frigerio.

Es que el dirigente de Larroque ha sido el más importante aliado del gobernador del PRO dentro de la UCR entrerriana. Con su temprana definición en 2021, le abrió a Frigerio la puerta del apoyo de la UCR para su camino a la gobernación.

En la interna de la UCR del pasado 10 de agosto encabezó la lista para el Senado, que se impuso por un amplio margen. La idea de que Benedetti ocuparía algún cargo de importancia se vio reforzada luego de que fuera relegado del armado de las listas de la Alianza La Libertad Avanza. Sólo hubo espacio para un radical: Darío Schneider, en el tercer lugar de la lista de diputados nacionales.

Antes de que termine su tercer mandato como diputado nacional –que había iniciado en 2023, al reemplazar por corrimiento de lista a Frigerio, quien renunció para ir por la gobernación–, Benedetti recibió el ofrecimiento para dirigir Enersa. Pero prefirió quedarse en el Congreso.

Luego le ofrecieron un cargo que no le interesó, porque lo mantenía fuera del territorio, pero dejó la puerta abierta para colaborar “donde realmente pueda ser útil”.

El repentino fallecimiento de Jorge Chemes -ocurrido sólo una semana después, el 22 de febrero- dejó vacante la presidencia del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. Se trataba, ahora sí, de un cargo en el que Benedetti sentía que podía “ser útil”. En particular este año, en el que Entre Ríos reemplazará a Córdoba en la presidencia del Ente que ambas provincias integran junto a Santa Fe.

El cambio en la representación entrerriana implica una suma de volumen político.

Chemes compartió listas con Benedetti en las legislativas de 2009, como candidato a diputado nacional por el Frente Cívico y Social. Pero esa fue toda la actuación política del fallecido presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

Para Benedetti, en cambio, esa elección de 2009, que le devolvió el triunfo a la UCR tras el último gobierno radical, significó el punto de partida de una larga etapa que lo tuvo como el dirigente más importa del radicalismo entrerriano en el post montielismo. Fue tres veces diputado nacional y en dos oportunidades se postuló como gobernador.

La asunción en el cargo fue confirmada este miércoles por el propio dirigente en sus redes sociales. El ex diputado nacional sostuvo que representa para él un “honor” y se comprometió a «seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia y por una región cada vez más integrada, que haga oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”.

Destacó que la Región Centro “es un espacio de integración que reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo del interior argentino”. Y agregó que la integración con Córdoba y Santa Fe permitirá fortalecer en diferentes aspectos a las economías regionales. Naturalmente, agradeció a Frigerio por la confianza al haberlo convocado. (Página Política)

