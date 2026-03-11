Nogoyá: realizarán charla técnica sobre el potencial productivo de la colza

El próximo jueves 19 de marzo, en la ciudad de Nogoyá, se llevará adelante una charla técnica orientada a productores, profesionales y personas vinculadas al sector agropecuario, con el objetivo de profundizar en el conocimiento y las oportunidades que ofrece el cultivo de colza en la región.

La actividad, titulada “Entendiendo la colza: del lote al bolsillo”, estará a cargo del ingeniero agrónomo, Leandro Coll, profesional del INTA Paraná, quien brindará una exposición técnica en la que abordará aspectos vinculados al manejo del cultivo, su potencial productivo y las perspectivas económicas que presenta como alternativa dentro de los esquemas agrícolas.

La jornada se desarrollará desde las 19:30 en el Predio La Rural de Nogoyá, ubicado en Vuelta de Obligado entre 16 de Julio y Lisandro de la Torre, y está dirigida a productores, asesores técnicos y público interesado en incorporar herramientas y conocimientos para la toma de decisiones productivas.

Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros busca generar espacios de capacitación e intercambio entre los actores del sector, promoviendo el análisis de nuevas alternativas productivas y el fortalecimiento del desarrollo agropecuario regional.

Al finalizar la charla se compartirá un momento de camaradería entre los participantes.

Quienes deseen participar pueden confirmar su asistencia comunicándose con:

Natalia Herman – 3434 880934

Daniel Cislaghi – 3435 306152