Claudia Katsos: “Es necesario que las mujeres tengan espacios propios de encuentro y participación”

Lo expresó en el marco de la jornada “8M: Mujeres en movimiento”, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio, a través del Área Mujer, Género y Diversidad, con el acompañamiento del Centro de Salud Eduardo Laurencena y la Biblioteca Popular local.

Previamente a la actividad, la licenciada, Claudia Katsos, subsecretaria de Desarrollo Social del Municipio de Aranguren, brindó una entrevista en Radio Popular Aranguren, donde destacó el sentido de la iniciativa y la importancia de generar espacios de encuentro para las mujeres.

Durante el diálogo, Katsos señaló que la propuesta fue pensada especialmente para brindar un espacio participativo, de recreación y reflexión, en un contexto donde muchas mujeres afrontan múltiples responsabilidades en la vida cotidiana. En ese sentido, remarcó la necesidad de promover ámbitos donde puedan encontrarse, compartir experiencias y dedicar tiempo al cuidado personal y colectivo.

Asimismo, la funcionaria reflexionó sobre las desigualdades que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad, como el acceso al empleo, la participación en espacios de decisión o el reconocimiento del trabajo de cuidados, destacando que estas problemáticas continúan siendo parte del debate social.

Un espacio para encontrarse y compartir

La jornada reunió a mujeres de la comunidad en un encuentro que tuvo como eje la palabra, la escucha y el intercambio, a través de juegos, dinámicas grupales y actividades artísticas.

Durante la actividad se generaron instancias de reflexión sobre los mandatos sociales, las sobrecargas cotidianas y la importancia de poner en primer plano los proyectos personales y la salud integral, en un entorno cálido y seguro para expresar emociones y fortalecer vínculos.

El encuentro también buscó disminuir la sensación de soledad, permitiendo que muchas participantes se reconocieran en las historias de otras mujeres y pudieran construir redes de acompañamiento y contención.

Uno de los momentos destacados fue la realización de un mural colectivo, donde las participantes dejaron plasmadas sus ideas, sentimientos y reflexiones, dejando una huella simbólica en el espacio compartido.

Además, la jornada incluyó propuestas recreativas, espacios de arte, actividades de movimiento corporal y un sector destinado a niños y niñas, facilitando la participación de las mujeres que asistieron con sus hijos.

Para cerrar la actividad, las participantes compartieron una merienda y un momento de encuentro distendido, fortaleciendo los lazos comunitarios.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social agradecieron a todas las mujeres que formaron parte de la jornada y destacaron el valor de seguir generando espacios de participación, escucha y construcción colectiva.

“Por más encuentros y más conexión vincular. Juntas, en un abrazo colectivo y sororo”, expresaron al finalizar la actividad.

