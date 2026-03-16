Un paranaense presentó en la Antártida Argentina un innovador proyecto lúdico sobre la soberanía

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El editor y creador de juegos de mesa Iván Taylor, oriundo de Paraná, marcó un hito en la cultura estratégica nacional al viajar a la Base Marambio para validar su última creación en territorio antártico. La experiencia, coordinada a través del Comando Conjunto Antártico, permitió que el personal que cumple funciones en la campaña pusiera a prueba la dinámica del juego antes de su ingreso definitivo a imprenta. El proyecto, desarrollado bajo el sello de la editorial El Equipo Azul, se centra en visibilizar la fase logística de la Campaña Antártica de Verano, destacando el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas en el traslado de científicos, suministros y el repliegue de residuos para la protección del ecosistema polar.

La propuesta cuenta con un sólido respaldo pedagógico y visual, integrando ilustraciones del artista Mario Milocco, diseño de Mariana Licursi y la colaboración del Instituto Geográfico Nacional, que aportará mapas bicontinentales para acompañar la experiencia en las aulas. Taylor inició esta investigación en 2023 tras detectar que, a diferencia del mercado internacional, en Argentina no existían juegos de mesa editados localmente sobre las temáticas de Malvinas o la soberanía antártica. Ante este vacío editorial, el paranaense emprendió un viaje de casi 4.000 kilómetros acompañado por la fotógrafa documental Ivy Perrando Schaller, quien realizó el registro audiovisual del testeo en el «sur más sur» de nuestro país.

Este logro reafirma la histórica presencia de Entre Ríos en la trayectoria antártica argentina, siguiendo la huella de figuras como el gualeguaychuense José María Sobral y el diamantino Hernán Pujato. Al respecto, Taylor expresó su emoción al destacar que es la primera vez que sale del continente sin abandonar el territorio nacional, subrayando que el objetivo final de «Antártida Argentina. Misión Soberana» es trasladar ese compromiso logístico y humano a las mesas de juego y escuelas de todo el país. Con esta validación en la Base Marambio, el juego se posiciona como una herramienta clave para entender la dimensión bicontinental de la Argentina a través del entretenimiento educativo.