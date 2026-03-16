Alerta sanitaria por un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en Río Negro

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró el estado de alerta tras confirmar un brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en un predio de la localidad de Cervantes, provincia de Río Negro. El diagnóstico fue ratificado por el Laboratorio Oficial del organismo en Martínez, luego de procesar muestras tomadas de gallinas, gansos, patos y pavos que presentaban mortandad y síntomas compatibles con la enfermedad. Ante la gravedad del hallazgo, las autoridades delimitaron de inmediato un área de prevención alrededor del foco detectado, iniciando un rastrillaje epidemiológico exhaustivo para identificar posibles nexos y contener el avance del virus en la región productiva del Alto Valle.

Debido al elevado riesgo de dispersión, el organismo sanitario recordó que todos los establecimientos de aves de corral de la zona tienen la obligación de reforzar las medidas de bioseguridad e higiene según la normativa vigente. Para quienes poseen aves de traspatio, las recomendaciones principales incluyen mantener a los ejemplares en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres, utilizar indumentaria exclusiva para el trabajo en los gallineros y desinfectar periódicamente las instalaciones. Es fundamental restringir el acceso de fauna silvestre a las fuentes de alimento y agua de los animales domésticos, ya que el contacto con especies migratorias suele ser la principal vía de introducción del virus en este tipo de predios familiares.

La eficacia del operativo de control depende en gran medida de la rapidez de la denuncia. Por este motivo, el SENASA instó a todos los actores del sector y a la comunidad en general a notificar inmediatamente cualquier caso de mortandad o sintomatología nerviosa, digestiva y respiratoria observada en aves. Las vías de comunicación habilitadas incluyen la oficina local más cercana, la línea de WhatsApp (11) 5700 5704, el correo electrónico oficial y el formulario digital «Avisá al Senasa». La notificación temprana es la herramienta más crítica para proteger la sanidad agroalimentaria y minimizar el impacto económico y productivo de la enfermedad en el país.