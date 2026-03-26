La Municipalidad de Colón presentó la programación artística para Semana Santa en el Puerto

La Secretaría de Turismo y Cultura confirmó la grilla de espectáculos musicales que se desarrollará del 2 al 5 de abril, con el objetivo de acompañar la feria de artesanías y el sector gastronómico en el predio portuario.

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La ciudad de Colón definió la agenda de actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana largo de Semana Santa, centrando la oferta recreativa en el sector del Puerto Colón. La iniciativa oficial busca integrar una variada programación musical con los atractivos permanentes del lugar, como la feria de artesanos, los puestos de cerveza artesanal y las propuestas gastronómicas locales. Según informaron desde la Secretaría de Turismo y Cultura, los espectáculos en vivo están diseñados para fomentar el movimiento turístico y ofrecer un espacio de encuentro al aire libre tanto para los visitantes como para los residentes de la ciudad.

El cronograma de presentaciones comenzará el jueves 2 de abril, jornada en la que se presentarán Leo Ríos, el grupo No tiene goyete y Lorena Rod. El viernes 3, la actividad continuará con las actuaciones de Gaby Colombo, Aleatoria, Nico Zabala y La Quarentona, cubriendo géneros que van desde el rock nacional hasta la música popular. La diversidad de la grilla tiene como fin convocar a públicos de todas las edades, permitiendo que cada tarde del fin de semana cuente con un marco artístico propio que complemente el recorrido por el paseo del puerto y las zonas de esparcimiento infantil.

Para el cierre del evento, el sábado 4 subirán al escenario el trío Tres de Febrero, el folclorista Hernán Paz y el grupo de cumbia Costa Azul. Finalmente, el domingo 5 concluirá la programación con las presentaciones de Andrea Morel, el dúo Pablo y Mariela, y el conjunto Los Famosos. Con esta planificación, el municipio busca fortalecer el perfil turístico y cultural de Colón en una de las fechas con mayor afluencia de personas del calendario anual, consolidando al puerto como el escenario central de la actividad recreativa en la región durante los cuatro días del receso.(Informe Litoral)