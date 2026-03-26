Procesaron a responsables de una empresa por dañar humedales en Victoria

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La justicia federal de Victoria dictó el procesamiento de los responsables de la firma «Establecimiento Los Laureles SA» por intervenir de manera ilegal en zonas protegidas del Delta. La resolución del juez Federico Martín alcanza a un gerente, un encargado y un empleado, quienes habrían desobedecido una medida cautelar vigente desde 2020 que prohibía cualquier acción que alterara el ecosistema. La investigación determinó que la empresa realizó movimientos de suelo, construcciones de hormigón y la eliminación de vegetación en 121 hectáreas, afectando gravemente el equilibrio natural de los humedales en un predio perteneciente al Estado provincial.

Los informes técnicos de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos confirmaron que las obras sobre el arroyo Colorado y el arroyo Los Laureles modificaron el flujo natural del agua y aceleraron procesos de erosión en la zona. Se detectó la instalación de muros de contención y la profundización de canales, intervenciones que excedían los permisos de explotación ganadera otorgados originalmente. Estas acciones fueron calificadas como una obstrucción del uso de aguas públicas, agravada por realizarse en un área de conservación, lo que derivó en un embargo de dos millones de pesos para cada uno de los involucrados en la causa.

El expediente judicial se inició en 2023 tras una denuncia de la Municipalidad de Victoria que alertó sobre las violaciones a las restricciones ambientales. Tras la confirmación del procesamiento, los acusados presentaron un recurso de apelación, por lo que la definición final quedará bajo la órbita de la Cámara Federal de Paraná. Mientras tanto, la resolución marca un precedente importante en la persecución de delitos ambientales, subrayando la responsabilidad penal de quienes alteran de forma irreversible los recursos hídricos y la biodiversidad del Delta del Paraná.(Con información de Era Verde)