Histórico inicio de la campaña de vacunación antiaftosa con la incorporación de una nueva vacuna

El Senasa autorizó el registro de un nuevo laboratorio para competir en el mercado local, coincidiendo con el arranque de la inmunización en las principales provincias ganaderas del país.

Facebook Twitter WhatsApp

La medida alcanza a los productores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, Chaco, Misiones y Corrientes, sumándose también Jujuy. Bajo los nuevos parámetros dispuestos por el Senasa, este despliegue representa el grueso de las jurisdicciones nacionales, mientras que el resto de las zonas iniciará el proceso la próxima semana, consolidando un esquema de protección que busca mantener el estatus sanitario del rodeo nacional.

La gran novedad que acompaña este ciclo es la irrupción de una nueva alternativa vacunal en el territorio argentino. Tras casi dos años de gestiones administrativas y técnicas, el laboratorio privado Tecnovax obtuvo la aprobación oficial del Senasa para comercializar su vacuna contra la fiebre aftosa. Según informó la empresa, este registro es un paso fundamental para ampliar la oferta y fortalecer la competencia en el sector, lo que se traduce en un beneficio directo para los ganaderos y una mayor robustez para el sistema sanitario nacional al diversificar los proveedores de insumos críticos.

Si bien se presenta como una novedad para el mercado interno, se trata de una formulación que cuenta con una amplia trayectoria y eficacia comprobada en la región, habiendo sido utilizada con éxito en los rodeos de Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde la gerencia de la compañía destacaron que esta herramienta fue clave para que países vecinos lograran abrir nuevos mercados de exportación e incluso avanzaran hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación. De esta manera, el inicio de la campaña 2026 no solo asegura la sanidad animal, sino que inaugura una etapa de apertura competitiva en la sanidad pecuaria argentina.