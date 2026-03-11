Inició la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país con tres semanas de anticipación

El Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha el operativo preventivo para mitigar el impacto de la influenza A (H3N2) y asegurar la inmunidad de los grupos de riesgo ante el adelanto de los virus respiratorios.

Facebook Twitter WhatsApp

Este miércoles inició oficialmente la campaña de vacunación antigripal 2026 en toda la Argentina, marcando un adelanto estratégico de 21 días respecto al calendario del año pasado. La decisión de las autoridades sanitarias responde a la detección temprana de una nueva variante de influenza A (H3N2), la cual presenta niveles de transmisibilidad superiores a los registros anteriores. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que la población más vulnerable desarrolle anticuerpos antes del pico estacional, reduciendo de manera directa las complicaciones graves y la presión asistencial sobre el sistema de salud pública.

El despliegue logístico para este año incluye la adquisición de 8.160.000 dosis, las cuales ya comenzaron a distribuirse en hospitales, centros de salud y vacunatorios de todas las jurisdicciones. El grupo objetivo convocado para esta etapa inicial comprende al personal de salud, mayores de 65 años, niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas, puérperas y personas con enfermedades de base. Cabe destacar que la vacuna es gratuita para estos sectores y su aplicación puede realizarse de forma simultánea con cualquier otra inmunización del Calendario Nacional, facilitando así el acceso integral a la salud en una sola visita al centro asistencial.

Para optimizar el alcance de esta campaña, el Ministerio de Salud implementó un tablero de monitoreo en tiempo real que permite seguir el avance de las coberturas en cada provincia. Esta herramienta tecnológica, sumada a la capacitación previa de los equipos técnicos, busca detectar rápidamente cualquier brecha en la inmunización para reforzar las zonas con menor alcance. Con el envío de más de 1.800.000 dosis iniciales y un refuerzo programado para antes de que finalice marzo, la Argentina inicia su estrategia de defensa sanitaria más importante del semestre bajo una planificación integral y anticipada.