Colonia Ensayo: el Hogar Fidanza celebró su 12° aniversario

El Hogar Fidanza, una institución clave que forma parte del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), celebró su 12° aniversario con un emotivo acto que congregó a familias, residentes y la comunidad. El evento contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y la secretaria de Políticas de Cuidado, Ayelén Acosta, quienes acompañaron la jornada festiva.

Durante la celebración, la ministra Berisso destacó el valor de la institución y el compromiso de quienes trabajan allí. «Hoy es un día de celebración, en estos 12 años el Hogar Fidanza ha sido y seguirá siendo un faro en la comunidad, un ejemplo de trabajo humano, de trabajo en equipo, que sólo es posible de realizar gracias a todos los que aquí ponen su corazón en cada tarea diaria», resaltó.

En la misma línea, el director del Iprodi, Diego Vélez, puso en valor al recurso humano. «Quiero rescatar al personal, porque la verdad es que el Iprodi no sería lo que es si no fuera por el equipo que tiene. Han demostrado un compromiso enorme y eso es digno de destacar», expresó. La coordinadora del Hogar, Priscila Ulrich, también compartió su orgullo por el equipo que la ha acompañado.

El momento más emotivo de la jornada fue el descubrimiento de una placa que dio un nombre al Salón de Usos Múltiples (SUM) de la institución. En reconocimiento a su compromiso y extensa trayectoria, el SUM fue bautizado con el nombre de «Priscila Urlich», la actual coordinadora del Hogar.