ARCA inició un mega operativo de control a monotributistas

Cruces masivos de datos bancarios y financieros para detectar evasión y desvíos en el régimen simplificado.

Facebook Twitter WhatsApp

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció el inicio de una investigación exhaustiva dirigida a los monotributistas de todo el país. El operativo, que comienza en octubre de 2025, tiene como objetivo principal detectar inconsistencias fiscales y movimientos financieros atípicos que no se condigan con los ingresos declarados, buscando prevenir la evasión y el uso indebido del régimen simplificado.

Para llevar a cabo esta fiscalización, ARCA utilizará una estrategia de cruce de información a gran escala. El organismo analizará datos provenientes de entidades bancarias, empresas de servicios y bases de datos compartidas con otros organismos tributarios, tanto nacionales como provinciales.

La lupa estará puesta en los reportes bancarios y en las cuentas que registren movimientos de dinero que superen los topes de facturación mensual establecidos para cada categoría del monotributo.

Según fuentes de la entidad, este cruce de información busca garantizar la equidad impositiva y evitar que algunos contribuyentes obtengan ventajas indebidas.

ARCA detalló que los controles abarcarán una amplia gama de documentación para determinar si el contribuyente debería estar en una categoría superior o, incluso, fuera del régimen. Entre los documentos que estarán bajo revisión se encuentran:

Facturas emitidas y recibos de honorarios.

Boletos de compraventa de inmuebles o vehículos.

Comprobantes de préstamos declarados y certificaciones contables.

Transferencias bancarias de sumas elevadas sin origen justificado.

De detectarse irregularidades, el organismo tiene la facultad de recategorizar de oficio al monotributista, lo que implicaría el pago de la diferencia impositiva retroactiva. En casos de mayor gravedad, se podrán iniciar procedimientos sancionatorios que compliquen seriamente la situación fiscal del contribuyente.

Desde la entidad, se recalcó que estas maniobras perjudican la recaudación fiscal y la competencia justa entre quienes sí cumplen con sus obligaciones, lo que justifica la necesidad de reforzar la transparencia del sistema tributario en un contexto económico clave para las finanzas públicas.