Femicidio de Daiana Mendieta: novedades complicarían la situación del único detenido

La fiscal Emilce Reynoso prepara la imputación contra el único detenido, quien está acusado del femicidio de la joven en Gobernador Mansilla.

Continúan las intensas diligencias en la causa por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado en Gobernador Mansilla, Departamento Tala. En las últimas horas, la investigación ha logrado recolectar nuevos elementos que, según fuentes, fundamentan de manera inobjetable la hipótesis de femicidio.

El único detenido, un hombre de 55 años que trabaja con maquinaria agrícola, será imputado este jueves por la tarde por la fiscal Emilce Reynoso, enfrentando cargos por homicidio calificado por violencia de género, entre otros posibles agravantes. El sospechoso ya cumple 90 días de prisión preventiva, dictada por un episodio anterior de resistencia a la autoridad e intento de suicidio.

La situación del detenido se ha complicado significativamente. Personal de la Policía Científica encontró un rastro de sangre en su camioneta, cuya muestra será analizada en laboratorio para confirmar si es humana y, de serlo, cotejar su ADN con el de la víctima.

Adicionalmente, los investigadores han accedido a videos de cámaras de seguridad que captan los movimientos tanto del vehículo de Daiana (un Chevrolet Classic) como de la camioneta del acusado, en lugares y horarios que coinciden, lo que sugiere que ambos se dirigían al mismo destino el viernes 3 de octubre, día de la desaparición.

Aunque el lugar donde fue hallado el cuerpo no es propiedad del detenido, él solía transitar la zona rural conocida como Los Zorrinos debido a que un familiar posee un campo más adelante.

Simultáneamente, ya comenzó la autopsia al cuerpo de Daiana, la cual será determinante para establecer la causa y data de la muerte. Los operativos en el camino vecinal Los Zorrinos se mantienen, con la policía buscando aún piezas claves como el celular de Daiana, casquillos de bala y una posible arma.

La defensa del acusado ha apelado la prisión preventiva, alegando que es desproporcionada. La revisión estará a cargo del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, a través de videoconferencia.

Mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de los últimos pasos de la joven y el sospechoso, la comunidad de Mansilla se moviliza. Vecinos y vecinas marcharon en silencio el miércoles por la noche, exigiendo justicia por Daiana, en medio del dolor que ha sacudido a toda la región.(Con información de Ahora)