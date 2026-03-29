Choque entre una moto y una camioneta en Crespo: un conductor tenía alto grado de alcohol en sangre

El sinistro vial se produjo a primeras horas de la noche del sábado en Avenida de Los Constituyentes y Stronatti. La acompañante de la moto fue hospitalizada y ambos vehículos quedaron retenidos.

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En la ciudad de Crespo se produjo un accidente de tránsito en Avenida Independencia y Stronatti, casi sobre el cruce férreo del paso a nivel.

Alrededor de las 20.15 del sábado, una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 36 años; y una moto Corven 110 cc, guiada por un hombre de 39 años, quien iba acompañado de una mujer de 36, todos de Crespo, chocaron en el lugar.

En forma preventiva, la ocupante del rodado de menor porte fue trasladada al Hospital San Francisco de Asís, por una descompensación de presión producto del shock, indicaron desde la Comisaría a Informe Litoral.

Sin embargo, un dato no menor y más allá de la responsabilidad de cada conductor en la metodología del siniestro, es que el conductor de la comioneta arrojó 2.75 g/l de alchol en sangre, cuando la tolerancia para circular es cero.

Ante dicho resultado, inspectores municipales procedieron a retener la Volkswagen Amarok involucrada en el suceso vial, como así también la moto, por carecer de documentación habilitante para circular. Las unidades quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local.