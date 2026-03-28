Explosión en Villaguay: una mujer de 29 años resultó con el 80% del cuerpo quemado

La fuerte detonación ocurrida el viernes por la noche en un local gastronómico de calle San Martín, en Villaguay, dejó consecuencias devastadoras para cuatro personas. El subjefe de la Policía Departamental, Santiago Cerda Cáceres, confirmó que la paciente más afectada es una mujer de 29 años, quien presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná.
El siniestro, originado por una acumulación de gas y el estallido de tubos de 45 kilos, también dejó en estado grave a un hombre de 43 años —propietario del lugar— con el 44% de su superficie corporal afectada e inconsciente. Asimismo, un mozo de 25 años fue derivado a Concordia con el 40% del cuerpo quemado y se encuentra bajo asistencia mecánica respiratoria. El cuarto herido, de 23 años, permanece fuera de peligro en el hospital local.
Las autoridades policiales advirtieron que el panorama sanitario es extremadamente delicado y dinámico, dado que la gravedad de las lesiones en los tres pacientes derivados obliga a un monitoreo constante. Peritos especializados continúan trabajando en el sitio para establecer las causas exactas que provocaron la explosión que conmocionó a la ciudad.(Elonce)
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