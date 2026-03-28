Inicio Paraná Paraná celebra el Día Mundial de la Biodanza con una jornada abierta...

Paraná celebra el Día Mundial de la Biodanza con una jornada abierta a toda la comunidad

En el marco del Día Mundial de la Biodanza, la ciudad de Paraná será escenario de una jornada especial abierta a toda la comunidad el próximo domingo 19 de abril de 2026, de 17 a 20, en el domo ubicado en el predio de la Vieja Usina.

El encuentro invita a conocer y vivenciar la Biodanza, un sistema de desarrollo humano creado por Rolando Toro Araneda, cuya fecha de nacimiento se conmemora a nivel mundial en esta jornada.

Impulsados por una pregunta que nos regala Rolando Toro: “¿Cómo cambiar el mundo sin cambiar nosotros mismos?”, se proponen generar un espacio de reflexión, conexión y aprendizaje colectivo en torno a los beneficios de esta práctica.

Según se indicó a Informe Litoral, durante la actividad, el público podrá participar de disertaciones sobre los aportes de la Biodanza en la vida cotidiana, disfrutar de música, y ser parte de una muestra práctica para experimentar este sistema de integración humana. Además, habrá un espacio de biblioteca y saberes disponible para los asistentes.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a una entidad benéfica de la ciudad.

La jornada es organizada por las escuelas de formación de Biodanza SRT que funcionan en Paraná: la Escuela de Biodanza de Paraná, encabezada por Estela Gariboglio y Víctor Beziner, y la Escuela de Biodanza Río Paraná, dirigida por Susana Villarroel; junto a la red de facilitadores y facilitadoras de nuestra querida ciudad y alrededores.

No se requiere inscripción previa. Se recomienda asistir con ropa cómoda, botellita con agua y/o mate.

Contacto / Redes sociales:

Instagram: @escueladebiodanzaparana – Estela Gariboglio 343 516 3937
Instagram: @escuelaBiodanza_rioparana – Susana Villarroel 343 428 5642.

