Paraná celebra el Día Mundial de la Biodanza con una jornada abierta a toda la comunidad

El encuentro invita a conocer y vivenciar la Biodanza, un sistema de desarrollo humano creado por Rolando Toro Araneda, cuya fecha de nacimiento se conmemora a nivel mundial en esta jornada.
Impulsados por una pregunta que nos regala Rolando Toro: “¿Cómo cambiar el mundo sin cambiar nosotros mismos?”, se proponen generar un espacio de reflexión, conexión y aprendizaje colectivo en torno a los beneficios de esta práctica.
Según se indicó a Informe Litoral, durante la actividad, el público podrá participar de disertaciones sobre los aportes de la Biodanza en la vida cotidiana, disfrutar de música, y ser parte de una muestra práctica para experimentar este sistema de integración humana. Además, habrá un espacio de biblioteca y saberes disponible para los asistentes.
La entrada es libre y gratuita, y se invita a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a una entidad benéfica de la ciudad.
La jornada es organizada por las escuelas de formación de Biodanza SRT que funcionan en Paraná: la Escuela de Biodanza de Paraná, encabezada por Estela Gariboglio y Víctor Beziner, y la Escuela de Biodanza Río Paraná, dirigida por Susana Villarroel; junto a la red de facilitadores y facilitadoras de nuestra querida ciudad y alrededores.
No se requiere inscripción previa. Se recomienda asistir con ropa cómoda, botellita con agua y/o mate.
Contacto / Redes sociales:
Instagram: @escueladebiodanzaparana – Estela Gariboglio 343 516 3937
Instagram: @escuelaBiodanza_rioparana – Susana Villarroel 343 428 5642.
