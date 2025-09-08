La 12ª Fiesta del Tambero en Isletas fue un éxito

Un año más las condiciones del tiempo y el público acompañaron a la comunidad de la Escuela Nº 33, Nicolás Avellaneda. Los presentes compartieron un exquisito almuerzo y un gran baile con Edelweiss y Grupo Tentación.

Como estaba previsto, el domingo 7 de septiembre se desarrolló la 12ª Fiesta del Tambero en la Escuela Nº 33, Nicolás Avellaneda de la localidad de Isletas, departamento Diamante.

Se calcula que hubo unas 600 personas que compartieron un gran almuerzo preparado por Los Pampas de El Pingo y las ensaladas por un grupo de mujeres, algunas de las cuales ya no tienen hijos en la institución.

Por la tarde la pista se vistió de alegría y mucho baile con la Bandita Edelweiss y Grupo Tentación quienes actuaron hasta el atardecer.

El referente de la escuela y uno de los principales colaboradores, Claudio Plem, agradeció a empresas, a los que colaboraron directa e indirectamente y al público que acompañó una vez más y llegó desde diferentes localidades de la provincia, de Santa Fe, Buenos Aires y hasta un matrimonio de Paraguay.

Plem también destacó que todo lo que se recauda se invierte en la escuela. «Tenemos tres aires acondicionado», ejemplificó, lo cual es algo poco habitual en entidades educativas del campo y también de la ciudad.

El sentido de pertenencia se vio una vez más, ya que participaron exdirectores ya jubilados, y varios exalumnos colaboraron activamente como mozos, al igual que padres y vecinos que no tienen hijos en la escuela.

De esta manera la 13ª edición ya quedó confirmada para el primer domingo de septiembre de 2026. (Informe Litoral)

