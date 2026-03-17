Frigerio advirtió que Entre Ríos recurrirá a la Justicia si avanza la planta sobre el río Uruguay

El gobernador y el intendente de Colón encabezaron una reunión de trabajo para analizar el impacto ambiental del proyecto y exigir una postura más firme del Gobierno Nacional.

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En un giro determinante durante la reunión de trabajo celebrada este lunes en Colón, el gobernador Rogelio Frigerio dejó en claro que la provincia agotará todas las instancias necesarias para impedir la instalación de la planta de combustibles sintéticos en la margen oriental del río Uruguay. El mandatario subrayó que, de no mediar una relocalización que garantice la seguridad ambiental de la región, Entre Ríos recurrirá a la Justicia para defender sus recursos naturales y la salud de sus habitantes.

Acompañado por el intendente José Luis Walser y legisladores nacionales, Frigerio calificó la situación como una «cuestión de Estado» que trasciende las fronteras provinciales. Aunque reconoció que el manejo de las relaciones exteriores corresponde al Gobierno Nacional, insistió en que es fundamental que la Casa Rosada asuma una postura más enérgica ante la Cancillería uruguaya. El gobernador recordó que ya se han mantenido cuatro encuentros de alto nivel con autoridades del vecino país, manifestando siempre la firme oposición entrerriana a la ubicación actual del proyecto.

Las autoridades provinciales y municipales coinciden en que el avance de la refinería de manera inconsulta representa una amenaza directa al desarrollo y la calidad de vida de la microrregión. Por este motivo, se encuentran siguiendo con extremo detalle la elaboración del estudio de impacto ambiental, cuyas conclusiones serán la base legal para las futuras acciones judiciales si el proyecto no es relocalizado lejos de las costas compartidas.