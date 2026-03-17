Diamante: la policía esclareció el robo de cables en el Club Puerto Nuevo

Identificaron al autor del hecho tras una rápida investigación de la División de Inteligencia Criminal.

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Luego de una denuncia radicada por los directivos del Club Puerto Nuevo, personal policial intervino ante la existencia de daños y el faltante de un importante sector de cableado de energía en las instalaciones de la entidad deportiva. El hecho había generado preocupación debido al perjuicio material causado a la institución.

Bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaron diversas tareas de rastreo y relevamiento de imágenes de videovigilancia. Estas actuaciones permitieron, en pocas horas, individualizar al responsable de la conducta delictiva.

Según supo Informe Litoral, el autor resultó ser una persona mayor de edad con residencia en la ciudad de Diamante. Tras su identificación, el sujeto quedó formalmente vinculado al proceso penal que se encuentra en trámite, donde deberá responder por los daños y el robo cometidos.