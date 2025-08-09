Está todo listo para la Fiesta del Agricultor en Isletas

La 27ª edición se realizará este domingo 10 de agosto desde las 12.30 con un almuerzo y baile. Quedan las últimas tarjetas a 25.000 para mayores y 12.000 pesos para menores. Se espera una jornada soleada con una máxima de 18 grados.

Desde la Asociación Cooperadora y colaboradores de la Escuela Nº 32, Mariano Moreno de Isletas, departamento Diamante, entre el viernes y este sábado dejaron todo listo para la 27ª Fiesta del Agricultor.

El ya tradicional evento de la localidad se realizará este domingo 10 de agosto con un almuerzo, baile, peloteros y mesa dulce.

Programa de la 27ª Fiesta del Agricultor en Isletas

A las 12.30 y después del clásico aperitivo musical, se servirá un gran almuerzo, compuesto por choricitos, pollo, carne con cuero, ensaladas y postre helado. Se solicita llevar cubiertos completos.

Baile con Los Binder y Te re suena.

Durante todo el día habrá servicio de cantina, mesa dulce y peloteros. La animación estará a cargo de Gonzalo Schmidt.

Cuánto salen y cómo reservar las últimas tarjetas

Las tarjetas para mayores salen 25.000 pesos y menores 12.000 pesos. No incluye bebidas. En tanto que la entrada para el baile sale 10.000 pesos.

Por consultas o reservas de tarjetas, comunicarse a los celulares: 3434158873 o 3434675579.

Cómo estará el tiempo este domingo en Isletas

Para este domingo 10 de agosto, el Servicio Metereológico Nacional (SMN), prevé una jornada agradable con una temperatura mínima de 4 y una máxima que alcanzará los 18 grados. El cielo estará parcialmente nublado con viento que rotará entre el noreste y el norte. (Informe Litoral)