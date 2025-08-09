Incendio de un auto en la Ruta Provincial 11

Personal policial de las Comisarías Costa Grande y Las Cuevas asistieron a la conductora del automóvil.

Un automóvil Peugeot 206 se incendió por completo en el kilómetro 58 de la Ruta Provincial 11, cerca de Las Cuevas. La rápida reacción de una mujer de 33 años, impidió que sufriera lesiones, resultando solo en daños materiales.

El hecho ocurrió cuando la conductora, que circulaba en dirección a Diamante, se vio obligada a detenerse debido a un desperfecto mecánico. Poco después, se desató un incendio en el vehículo que rápidamente se propagó, afectando la totalidad del rodado.

Efectivos de las comisarías de Costa Grande y Las Cuevas acudieron al lugar para asistir a la mujer y coordinar las acciones. El fuego fue sofocado por los Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes llegaron de inmediato y controlaron las llamas, evitando que se extendieran a la banquina.(Informe Litoral)