Vialidad empezó los trabajos de conservación en Laguna Grande

Se trata de transporte y reposición de suelo calcáreo y ripio en puntos críticos de Laguna Grande. Las tareas contribuyen a mejorar la salida de la producción donde se destaca el cultivo de arroz.

Vialidad empezó los trabajos de conservación en Laguna Grande

Iniciaron los trabajos de conservación en Laguna Grande. Se trata de transporte y reposición de suelo calcáreo y ripio en puntos críticos. Las tareas contribuyen a mejorar la salida de la producción donde se destaca el cultivo de arroz.

Con el objetivo de mejorar la salida de la producción y la accesibilidad a centros urbanos, comisarias, escuelas, centros de salud, entre otros destinos, se lleva adelante a través de la DPV la reposición de ripio de la ruta provincial Nº 38, en la zona de Laguna Larga en el tramo comprendido entre la RP Nº 20 y la Estación Transformadora, en pleno corazón arrocero del departamento Villaguay.

En tanto, más adelante, se trabajará en la reposición de broza en el tramo comprendido entre Zenón Roca y la ex RP Nº 38, comunicando zonas productivas de los departamentos Villaguay y San Salvador.

Las tareas se ejecutan en el marco del Plan de Conservación de Caminos Rurales, Región IV, que comprende los departamentos Colón (ya finalizado), Tala, y que son financiados con el 50 por ciento del impuesto inmobiliario rural 2024.

El proyecto contempla el transporte de 2.954 metros cúbicos de ripio arcilloso y 4.602 metros cúbicos de material calcáreo, destinados a consolidar tramos clave de los caminos rurales que conectan la zona productiva con los principales accesos viales.

Esta intervención representa un paso fundamental para la población residente y contribuye con el desarrollo económico y social de una región con alto potencial productivo y se permite dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes.

Del archivo: El Gobierno nacional asegura que aumentó el consumo de carne

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor