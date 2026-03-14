Santa Elena presentó su cronograma de actividades: guía detallada de servicios y horarios

Como cada fin de semana y también durante los días hábiles, la localidad del departamento La Paz tiene variadas propuestas turísticas para locales y visitantes. Los detalles en esta nota.

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La ciudad de Santa Elena dio a conocer su cartelera de actividades recreativas y culturales, buscando diversificar las opciones tanto para los residentes como para los visitantes.

A continuación, se detallan los ítems que componen la oferta actual:

Actividades náuticas y de naturaleza

Pesca deportiva: servicio disponible todos los días. Se ofrecen salidas de media jornada o jornada completa. Contacto: 343 4567235.

Paseos náuticos: salidas diarias y cruces a la Isla con reserva previa. Contacto: 11 25909639.

Cabalgatas El Trébol: disponibles todos los días en Colonia Oficial 12. Requiere reserva previa al 3437 516299.

Granja Las Totoras: abierto de jueves a domingo, de 17:00 a 19:00. Reservas: 3437 492474.

Cultura, historia y ciencia

Museo y Archivo Histórico: ubicado en Avenida Presidente Perón. Abierto de jueves a domingo de 17:00 a 19:00. Actualmente cuenta con la muestra de arte «Mujeres de Santa Elena» . Consultas: 3437 451001.

Alfarería y cerámica: visitas guiadas de lunes a miércoles (08:00 a 17:00) y viernes y sábados (09:00 a 12:00). Teléfono: 3437 527449.

Turismo Histórico Religioso: visitas guiadas con reserva previa al 3437 510349.

Historia de las parroquias: encuentros en el Salón Parroquial los viernes a las 20:00.

Jardín Bromelias: ubicado en Pasaje Soloaga. Visitas con reserva previa al 3437 459546.

Recreación y ferias

Paseos en Bici (Eco Experiencia): de lunes a jueves de 07:00 a 21:00; viernes, sábados y domingos de 07:00 a 22:00. El préstamo se solicita en la Oficina de Turismo presentando DNI.

Feria Manos Santaelenenses: viernes y sábados desde las 17:00 en Plaza Centenario. Domingos desde las 17:00 en el Camping Municipal.

Feria El Saucedal: sábados y domingos desde las 18:00 en Plazoleta Malvinas.

Liz Terry Park (Parque de Diversiones): ubicado en Avenida Mitre y Corrientes. Abre los viernes desde las 18:00.

Sala de Juegos Santa Elena: ubicada en Eva Perón y 9 de Julio. Lunes a jueves de 20:00 a 03:00; viernes a domingo de 14:00 a 03:00.

Deportes y espectáculos

Básquetbol: el viernes se concentrará la actividad deportiva con dos encuentros: Categoría Mayores: 20:00 en el Club Belgrano. Categoría U21: 21:00 en el Club Urquiza.

Polideportivo «El Aguará»: localizado al ingreso de la ciudad. Abierto de lunes a domingo, de 06:00 a 00:00.

Stelna Garden (Golf Club Stelna): show en vivo de Rodrigo Tapari este sábado. (Informe Litoral)

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