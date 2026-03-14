Santa Elena presentó su cronograma de actividades: guía detallada de servicios y horarios

La ciudad de Santa Elena dio a conocer su cartelera de actividades recreativas y culturales, buscando diversificar las opciones tanto para los residentes como para los visitantes.
A continuación, se detallan los ítems que componen la oferta actual:
Actividades náuticas y de naturaleza
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Pesca deportiva: servicio disponible todos los días. Se ofrecen salidas de media jornada o jornada completa. Contacto: 343 4567235.
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Paseos náuticos: salidas diarias y cruces a la Isla con reserva previa. Contacto: 11 25909639.
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Cabalgatas El Trébol: disponibles todos los días en Colonia Oficial 12. Requiere reserva previa al 3437 516299.
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Granja Las Totoras: abierto de jueves a domingo, de 17:00 a 19:00. Reservas: 3437 492474.
Cultura, historia y ciencia
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Museo y Archivo Histórico: ubicado en Avenida Presidente Perón. Abierto de jueves a domingo de 17:00 a 19:00. Actualmente cuenta con la muestra de arte «Mujeres de Santa Elena». Consultas: 3437 451001.
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Alfarería y cerámica: visitas guiadas de lunes a miércoles (08:00 a 17:00) y viernes y sábados (09:00 a 12:00). Teléfono: 3437 527449.
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Turismo Histórico Religioso: visitas guiadas con reserva previa al 3437 510349.
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Historia de las parroquias: encuentros en el Salón Parroquial los viernes a las 20:00.
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Jardín Bromelias: ubicado en Pasaje Soloaga. Visitas con reserva previa al 3437 459546.
Recreación y ferias
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Paseos en Bici (Eco Experiencia): de lunes a jueves de 07:00 a 21:00; viernes, sábados y domingos de 07:00 a 22:00. El préstamo se solicita en la Oficina de Turismo presentando DNI.
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Feria Manos Santaelenenses: viernes y sábados desde las 17:00 en Plaza Centenario. Domingos desde las 17:00 en el Camping Municipal.
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Feria El Saucedal: sábados y domingos desde las 18:00 en Plazoleta Malvinas.
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Liz Terry Park (Parque de Diversiones): ubicado en Avenida Mitre y Corrientes. Abre los viernes desde las 18:00.
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Sala de Juegos Santa Elena: ubicada en Eva Perón y 9 de Julio. Lunes a jueves de 20:00 a 03:00; viernes a domingo de 14:00 a 03:00.
Deportes y espectáculos
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Básquetbol: el viernes se concentrará la actividad deportiva con dos encuentros:
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Categoría Mayores: 20:00 en el Club Belgrano.
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Categoría U21: 21:00 en el Club Urquiza.
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Polideportivo «El Aguará»: localizado al ingreso de la ciudad. Abierto de lunes a domingo, de 06:00 a 00:00.
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Stelna Garden (Golf Club Stelna): show en vivo de Rodrigo Tapari este sábado. (Informe Litoral)
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