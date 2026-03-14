Policías de Strobel salvaron a un joven que quiso tomar una drástica decisión

La persona de 21 años estaba en una situación de crisis y subido al techo de una vivienda, según el parte policial enviado a Informe Litoral. Junto a familiares y personal de salud lograron contenerlo y trasladarlo para su debida atención. A veces, llegar a tiempo y el trabajo coordinado salva vidas.

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Personal policial de la Comisaría de Strobel, mientras se encontraban desarrollando operativo de prevención en la tarde de ayer, fueron alertados sobre una persona en situación de alteración pública en calle Rosario del Tala.

Según el parte policial enviado a Informe Litoral, los efectivos se dirigieron rápidamente al lugar dondese encontraron en estado de exaltación emocional a un hombre subido sobre el techo de una vivienda. «La cuestión fue abordada junto a familiares de la persona para convencerlo que no ponga en riesgo su integridad y poder contenerlo», indicaron.

Finalmente la cuestión fue resuelta, colocando a resguardo al joven vecino de 21 años, siguiendo la implementación del Protocolo de Salud Mental establecido para estos casos, donde las técnicas sugeridas desde el Ministerio Público de la Defensa de Diamante, permitieron a los agentes policiales moderar la problemática; y luego junto al arribo del personal de salud se realizó el traslado hacia el Hospital San José, donde se le brindó atención psico-física, para su rehabilitación.

La articulación desarrollada entre la Policía, la Defensoría Pública, el área de Salud Mental y grupo familiar, permitieron contener a la persona en crisis, con un abordaje integral y realizar la derivación para la atención necesaria.