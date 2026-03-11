José Luis Walser anunció una inversión histórica de 4.500 millones de pesos para transformar Colón

La puesta en valor de la calle 12 de Abril y un plan de obras públicas se financiarán íntegramente con fondos municipales para modernizar el centro de la ciudad.

En un anuncio que marca un antes y un después para la infraestructura local, el intendente José Luis Walser confirmó una inversión de 4.500 millones de pesos destinada a un paquete de obras estratégicas para el año 2026. El eje central de este plan es la recuperación y modernización de la calle 12 de Abril, el principal corredor comercial y turístico de Colón. Durante una reunión con comerciantes y vecinos en la Casa del Bicentenario, el mandatario destacó que estos recursos provienen exclusivamente del esfuerzo de los contribuyentes, permitiendo ejecutar una transformación profunda sin depender de financiamiento externo.

La intervención en la emblemática arteria no será meramente estética, sino que contempla una renovación integral de servicios básicos que se encuentran obsoletos. El proyecto incluye el reemplazo de cañerías de agua potable y cloacas, la adecuación de desagües pluviales y la unificación de niveles entre la calle y la vereda para mejorar la accesibilidad. Además, la obra incorporará pavimento articulado, mobiliario urbano de vanguardia y luminarias LED, con el objetivo de consolidar un centro comercial a cielo abierto que potencie la experiencia de los visitantes y el desarrollo económico de los comerciantes locales.

Esta inversión millonaria forma parte de un plan rector proyectado a largo plazo, que también abarca la puesta en valor de la Plaza Washington y la segunda etapa de la costanera. El intendente Walser subrayó que la gestión ya inició los procesos de licitación y compra de materiales para optimizar los tiempos de ejecución, con la meta de finalizar los trabajos antes de la próxima temporada estival. Con este despliegue de obra pública, la Municipalidad de Colón busca cimentar las bases de una ciudad moderna, funcional y atractiva para las próximas generaciones.(Informe Litoral)