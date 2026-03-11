Vialidad Nacional solicita circular con extrema precaución en la conexión Victoria-Rosario por obras de mantenimiento

Facebook Twitter WhatsApp

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial solicitando a los conductores circular con precaución en la conexión vial Victoria-Rosario debido a un intenso operativo de mejoras que se desarrolla sobre la Ruta Nacional 174. Los trabajos, coordinados por la firma Alto Delta S.A., abarcan diversos puntos del corredor y generan reducciones de carril con circulación alternada, lo que podría ocasionar demoras puntuales en el flujo vehicular. Las intervenciones más críticas se localizan en los kilómetros 34 y 41, donde se llevan adelante tareas de bacheo profundo para garantizar la seguridad de la traza asfáltica.

Simultáneamente, los equipos técnicos trabajan en la reparación de las juntas del puente principal en el sentido hacia Rosario, una labor esencial para la preservación estructural de la conexión interprovincial. Otra novedad relevante se sitúa en la estación de peaje, donde se ejecutan adecuaciones en las vías de paso para la próxima implementación del sistema de cobro electrónico, una mejora tecnológica que apunta a agilizar el tránsito en el futuro cercano. Estas tareas conviven con el mantenimiento general de la zona de camino, que incluye el corte de pasto y limpieza de banquinas a lo largo de todo el trayecto.

Ante este escenario de obras simultáneas, las autoridades viales remarcaron la necesidad de disminuir la velocidad y respetar estrictamente la señalización preventiva y las órdenes de los banderilleros apostados en la zona. El objetivo de estas medidas es proteger tanto la integridad de los operarios como la de los usuarios que transitan diariamente entre Entre Ríos y Santa Fe. Se recomienda a los viajeros planificar sus traslados con tiempo adicional, dado que el esquema de paso alternado se mantendrá activo mientras duren las reparaciones de calzada y puente.