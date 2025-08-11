Dos cazadores santafesinos multados por cazar sin permiso en Las Masitas

Facebook Twitter WhatsApp

El sábado por la tarde, en un operativo conjunto, personal de la Comisaría Las Cuevas y la Dirección General de Delitos Rurales detectaron a dos hombres que se encontraban cazando sin permiso en un campo privado. El hecho ocurrió en la zona del paraje “Las Masitas”, donde los cazadores, oriundos de Santa Fe, utilizaban perros para la caza menor.

Los infractores, ambos mayores de edad, fueron identificados en el lugar. También se constató que se movilizaban en un vehículo utilitario marca Volkswagen. Al no contar con las habilitaciones y permisos requeridos por la Ley Provincial de Caza Nº 4841, se inició un proceso administrativo y se les aplicaron las sanciones correspondientes. Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de controles para la protección de la fauna y el cumplimiento de las normativas vigentes.(Informe Litoral)