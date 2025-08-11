El 90% de las brassicaceas entrerrianas presentan una condición entre Buena y Muy Buena

El estado fenológico de los lotes de colza y carinata se encuentra entre fin de formación de roseta a inicios de floración, mientras que, los lotes de camelina con fechas de siembra más tardías, se ubican entre emergencia a inicios de formación de roseta.
La condición general de las brassicáceas a nivel provincial es la siguiente:
Muy buena 40%
Buena 50%
Regular 10%
Las condiciones climáticas del invierno han sido favorables para las coles, el 90% del área fue calificada dentro de la condición de buena a muy buena. Cabe recordar que el año pasado a igual fecha, solamente el 44% del área estaba dentro de estas categorías.
En relación a los insectos plagas, los colaboradores reportan la presencia de “Plutella xylostella” o polilla de la col y en algunos sitios se han realizado tratamientos.
