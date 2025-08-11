El Conicet se despidió del Cañón de Mar del Plata con una misión exitosa y anunció nuevas exploraciones

La expedición, que cautivó a miles de espectadores en YouTube, reveló una biodiversidad única y sentó las bases para futuros estudios en el Atlántico Sur.

Con un emotivo mensaje de agradecimiento, la expedición del Conicet al fondo del mar en el Cañón de Mar del Plata llegó a su fin. La misión, transmitida en vivo a través del canal de YouTube de Schmidt Ocean, despidió a su audiencia con un cartel colocado y retirado por el ROV SuBastian, en un gesto que simbolizó el compromiso de no dejar rastro en el delicado ecosistema submarino.

La expedición, bautizada «Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV», fue un rotundo éxito. No solo permitió a los científicos explorar un área del Atlántico Sur con una biodiversidad única y poco estudiada, sino que también capturó la atención de miles de espectadores, que siguieron las transmisiones y le pusieron nombres ingeniosos a las especies descubiertas, como la «estrella culona» y el «pepino violeta». La capacidad del ROV SuBastian para filmar en ultra alta definición a grandes profundidades y recolectar muestras sin alterar el entorno fue clave para el éxito de la misión.

El éxito de esta expedición ha sido el punto de partida para futuros proyectos. El Conicet, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute y la Fundación Williams, anunció que se llevarán a cabo dos nuevas misiones entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre.

En esta ocasión, la exploración se trasladará unos 500 kilómetros mar adentro, frente a las costas de Viedma y Rawson. El buque de investigación Falkor Too será nuevamente el escenario de estas campañas, que tendrán como objetivo explorar cañones submarinos detectados por imágenes satelitales. Se espera que estas nuevas misiones, equipadas con más instrumentos, proporcionen datos inéditos sobre las corrientes oceánicas y la vida marina de la zona, profundizando el conocimiento sobre la biodiversidad del Atlántico Sur.