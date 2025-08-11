Continúan las tareas de repavimentación de la ruta provincial Nº10

Los trabajos presentan un 60 por ciento de avance y garantizan una mejor transitabilidad del sector productivo y turístico de la zona.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), informa que avanzan los trabajos de repavimentación de la ruta provincial Nº 10 en el tramo que se extiende desde el kilómetro 22 hasta el acceso a María Grande. Se recuperan unos 15 kilómetros de extensión. Los trabajos presentan un 60 por ciento de avance.

Sobre las tareas, se destaca la colocación de carpeta asfáltica en zona del Parque Acuático Interlagos, en María Grande.

En ese sentido, el propietario de dicho complejo, Ricardo Salem, se refirió a los trabajos y dijo: «Hace mucho tiempo estábamos esperando estos arreglos, la verdad que muy contentos, están haciendo un trabajo espectacular, realmente muy bueno».

Además, Salem, habló de las luminarias led colocadas en el acceso al parque y expresó: «Quiero agradecer al gobernador Rogelio Frigerio y al titular de Vialidad, Exequiel Donda, por las obras en general en el tramo que comprende nuestro complejo, lo que contribuye con la seguridad vial de esta ruta». A lo que agregó: «Estamos entrando en la temporada alta con múltiples proyectos, con la inauguración de un museo de máquinas antiguas y una granja educativa, lo que nos va a permitir trabajar durante todo el año y tener una ruta en perfectas condiciones nos ayuda muchísimo».

En cuanto al sector productivo, es una zona donde se destaca la agricultura, ganadería, avicultura y también la cría de porcinos, por lo cual, las mejoras en esta traza permitirán aumentar el desarrollo de esta actividad económica.

