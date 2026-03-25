Aranguren proyecta su futura Terminal de Ómnibus: Siebenlist anunció su pronta ejecución

El intendente explicó que se trata de un proyecto que viene siendo planificado desde el año pasado, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad y mejorar la conectividad vial.

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Tras el acto de Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, realizado el pasado 16 de marzo en la Casa del Bicentenario, el Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, dialogó con Canal 6 R.C.V., donde puso especial énfasis en el anuncio de la futura Terminal de Ómnibus, una obra considerada clave para el desarrollo de la localidad.

“El objetivo es dar una solución a una necesidad de muchos años y, al mismo tiempo, jerarquizar a la localidad con un espacio propio para el funcionamiento del transporte”, expresó.

En ese sentido, detalló que el municipio ya cuenta con el terreno donde se emplazará la obra, el cual fue acondicionado y nivelado durante los últimos años, y anticipó que en el corto plazo se avanzará con el inicio de los trabajos de base y fundación.

Asimismo, destacó el trabajo del equipo de Obras Públicas en el desarrollo del proyecto, especialmente de la arquitecta Vanessa Martínez y del MMO Jorge Cardenal, quienes llevaron adelante el diseño de una terminal “sencilla, pero muy funcional y acorde a los recursos disponibles”.

Además, remarcó que la concreción de esta obra permitirá reorganizar el ingreso y circulación del transporte de pasajeros, optimizando la transitabilidad y brindando mayor comodidad y seguridad tanto para vecinos como para visitantes.

En otro tramo de la entrevista, Siebenlist valoró la gran convocatoria que tuvo el acto de apertura de sesiones, señalando que fue uno de los más concurridos de los últimos años, con la presencia de instituciones, vecinos y trabajadores municipales.

“Es un acto muy emotivo, donde hacemos un balance del trabajo realizado y proyectamos lo que viene. Es muy importante que la comunidad acompañe y se interese”, indicó.

Por otra parte, el mandatario también se refirió a la incorporación de una nueva unidad de transporte para el municipio, una Ford Transit de 19 asientos, destinada a fortalecer el servicio de traslado de instituciones educativas, deportivas y actividades sociales.

“Es una decisión que responde a la necesidad de renovar la flota, priorizando la seguridad y la calidad del servicio”, señaló, al tiempo que explicó que la actual unidad será puesta a la venta mediante subasta como parte de una planificación sostenida.

Finalmente, Siebenlist reafirmó el compromiso de su gestión de continuar trabajando con responsabilidad y previsión, aun en un contexto económico complejo:

“Seguimos trabajando con planificación y compromiso, buscando siempre dar respuestas concretas y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”.

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